Mario Kart Wii incontra Breaking Bad in un folle video che sta spopolando su social

Tra i crossover che assolutamente non ci saremmo aspettati di vedere c'è quello di Mario Kart Wii con Breaking Bad, ma adesso ringraziamo che esista perché il folle video di Chiptuner che sta spopolando sui social è veramente un capolavoro di montaggio ed effettistica casalinga.

Nel video riportato qui sopra potete assistere a un'epica sfida fra Walter White e Jesse Pinkman sull'ostica Rainbow Road di Mario Kart in versione Wii, in una lotta serrata per il primo posto. Ovviamente si tratta di una sovrapposizione tra scene prese dalla leggendaria serie TV Breaking Bad e sequenze di gameplay del gioco Nintendo, ma mischiate in maniera veramente geniale.

Walter sembra riuscire a dominare per buona parte della gara, ma la calma di Jesse è solo apparente e nasconde una notevole grinta (nonché una grande esperienza maturata alla guida dei kart) cose che lo rendono un avversario veramente temibile anche per Heisenberg in persona, come dimostra l'epilogo a sorpresa.

Chiptuner ci ha già abituato a opere di grande livello, come l'indimenticabile Bull Maguire in Mario Kart Wii (evidentemente una sorta di cifra stilistica), ma questo mix con Breaking Bad va direttamente nell'Olimpo dei crossover a tema videoludico. A questo proposito, non possiamo fare a meno di ricordare anche il recente mix di Detroit: Become Human e Una Pallottola Spuntata da parte di eli_handle_b.wav, altra produzione di altissimo livello.