Sifu: modalità arena ed editor dei replay con i prossimi aggiornamenti gratuiti

Sifu domani riceverà l'aggiornamento estivo, ma Sloclap sta già lavorando alle novità che arriveranno nei prossimi mesi, che includono un editor dei replay e delle arene dove i giocatori potranno mettere alla prova la loro bravura nelle arti marziali virtuali con una serie di sfide all'ultimo sangue.

Per la precisione, gli sviluppatori di Sloclap hanno già delineato i contenuti dell'Update autunnale e quello invernale di Sifu. Il primo includerà un editor per i replay, nonché nuovi outfit per il protagonista e modificatori per il gameplay.

Successivamente sarà il turno dell'aggiornamento invernale, che includerà la nuova modalità "Arenas", accompagnata da ulteriori modificatori e costumi.

Sloclap afferma che sono in programma 10 arene ambientate in altrettante location differenti, vengono citati come esempi un eliporto, un museo e un parcheggio. In questa modalità i giocatori dovranno completare delle richieste, che vanno dal semplice sopravvivere a un'orda di nemici agguerriti all'eliminare target specifici, passando per obiettivi legati alle peculiarità della location dove si svolge la sfida. Completare e padroneggiare le sfide ricompenserà i giocatori con della valuta, che consentirà loro di acquisire nuovi modificatori/cheat per il gioco principale e sbloccare ulteriori arene e sfide.

Sifu

Purtroppo Sloclap non ha indicato delle date specifiche per entrambi gli update, con maggiori informazioni al riguardo che verranno svelate nel corso dei prossimi mesi.

Vi ricordiamo che invece da domani, 31 agosto, sarà disponibile l'Update estivo di Sifu che include modificatori per il gameplay, costumi e un nuovo sistema di punteggi.