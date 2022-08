Nintendo Switch: modder realizza un adattatore per usare i Joy-Con con una mano sola

Il modder Akaki Kuumeri ha realizzato un adattatore per Nintendo Switch che permette di utilizzare entrambi i Joy-Con della console con una mano sola, pensata per giocatori con disabilità motorie.

Kuumeri ha svelato il progetto con un video su YouTube, dove spiega passo per passo come è riuscito a realizzare questo prototipo. Si tratta fondamentalmente di un adattatore con impugnatura realizzato tramite una stampante 3D e adattabile anche per i mancini.

Il JoyCon destro viene inserito nella parte destra, dove si trova l'impugnatura dell'adattatore. Il Joy-Con sinistro, invece, viene inserito capovolto nell'altra metà, dove è presente una componente di plastica semimovibile che inverte gli input dati all'analogico: in questo modo è possibile muovere un personaggio all'interno di un gioco semplicemente appoggiando l'adattatore su un tavolo o anche un ginocchio, inclinandolo leggermente verso la direzione desiderata. Le frecce direzionali invece vengono trasferite nella parte frontale grazie a un sistema di collegamenti meccanici.

Nel video possiamo vedere anche la versione definitiva dell'ingegnosa periferica di Kuumeri all'opera con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Kirby e La Terra Perduta e Super Smash Bros. Ultimate. L'adattatore è in vendita su Esty al prezzo di 200 dollari, a questo indirizzo, dove tra l'altro è possibile leggere numerose recensioni positive.

Sempre Kuumeri a inizio anno aveva realizzato anche un adattatore che permette di impugnare il Dualsense di PS5 con una mano sola.