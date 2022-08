Offerte Amazon: volante Thrustmaster T150 RS Force Feedback Racing Wheel per PC, PS4 e PS5

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Thrustmaster T150 RS Force Feedback Racing Wheel per PS5, PS4 e PC con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato. Il prezzo consigliato per questo volante è 199.99€. Il prezzo in offerta non è il più basso di sempre, ma bisogna tornare a inizio anno per trovare un prezzo più basso. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il Thrustmaster T150 RS Force Feedback Racing Wheel è un volante con una corna da 28 centimetri di diametro: la rotazione è fino a 1080° e dispone di Force Feedback reattivo, preciso e silenzioso, grazie al sistema a puleggia integrato nella base del volante. Inoltre, la risoluzione a 12 bit garantisce che tutti i movimenti del volante vengano accuratamente riprodotti nel gioco (4096 valori lungo l'asse dello sterzo).

Thrustmaster T150 RS Force Feedback Racing Wheel

