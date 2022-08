Gotham Knights, nuove immagini per Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso

Gotham Knights si mostra con quattro nuove immagini, una per ogni personaggio giocabile: Nightwing, Robin, Batgirl e Cappuccio Rosso. La galleria è accompagnata da un gioco di parole: "The Knight is theirs", ovverosia "la notte è loro" ma con "knight" al posto di "night".

Come si può notare, i protagonisti indossano alcuni dei costumi disponibili in Gotham Knights, che insieme allo sviluppo delle abilità consentiranno di plasmare i combattenti, scegliendo le caratteristiche che più si adattano al proprio stile.

Il recente video di gameplay di Gotham Knights con la battaglia contro Harley Quinn ha rinfocolato la curiosità attorno a questo atteso tie-in, che proverà a sopperire alla clamorosa assenza di Batman puntando sulle qualità dei suoi quattro pupilli.

Sarà sufficiente? Per scoprirlo dovremo attendere ancora un po': la data di uscita di Gotham Knights è fissata al 21 ottobre nelle sole versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.