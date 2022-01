PS5: fan ha realizzato un adattatore per usare il DualSense con una mano sola

Lo youtuber Akaki Kuumeri ha realizzato un adattatore che consente l'utilizzo del DualSense, il controller di PS5, con una mano sola. Quella che ai più sembrerà una semplice curiosità, forse una bizzarria, è in realtà un'ottima idea per rendere accessibili i videogiochi a chi ha perso l'utilizzo di una mano o non l'ha mai avuto.

Negli ultimi anni l'industria dei videogiochi ha fatto dei grossi passi in avanti in termini di accessibilità (pensate all'Xbox Adaptive Controller o alle opzioni dedicate in The Last of Us 2 e, più recentemente, in Forza Horizon 5), ma ogni innovazione in tal senso è sempre ben accetta, anche quando viene da semplici appassionati.

Kuumeri ha progettato il suo adattatore come parte del Controller Project, ossia una competizione online sponsorizzata da PrusaPrinters per la costruzione di miglioramenti per controller pensati per le persone disabili.

Kuumeri ha mostrato il funzionamento del suo adattatore in video giocando a Rocket League, a Yakuza 0 e a Grand Theft Auto V. Il funzionamento del DualSense moddato è davvero semplice: basta poggiarlo su di una superficie adatta e si può spostare la levetta analogica senza toccarla, ossia semplicemente muovendo la mano che impugna il controller nella direzione desiderata. Oltre al movimento della levetta, è possibile montare sul controller un ulteriore adattatore che consente di accedere al D-Pad con estrema facilità. Interessante il fatto che l'adattatore di Kuumeri possa essere montato su entrambi i lati del controller, così da essere utilizzabile praticamente da tutti.

Come chicca finale, Kuumeri ha mostrato come l'uso del suo adattatore gli abbia consentito di giocare da solo a It Takes Two, che come saprete è un gioco essenzialmente cooperativo per due giocatori.

Volendo, potete scaricare il modello 3D stampabile dell'adattatore dal sito di PrusaPrinters.