Forza Street chiuderà i battenti a breve, disponibile l'ultimo aggiornamento

Forza Street chiuderà i battenti a breve, per la precisione questa primavera: il drag racer free-to-play prodotto da Microsoft, lanciato nel 2020 su PC, iOS e Android, ha appena ricevuto un ultimo aggiornamento.

Nella recensione di Forza Street abbiamo sottolineato l'ottima presentazione del gioco, molto piacevole da vedere e particolarmente immediato ma al tempo stesso fin troppo limitato in termini di gameplay e fortemente ripetitivo.

Aspetti che hanno impedito al racer di riscuotere un enorme successo, evidentemente, ma non hanno scoraggiato i casual gamer alla ricerca di un'esperienza semplice e tutto sommato coinvolgente, come dimostrano i due anni di attività.

L'update appena rilasciato disattiva tutte le microtransazioni e risarcisce gli acquisti effettuati negli ultimi trenta giorni, attiva particolari sconti per gli in-app purchase basati su valuta virtuale e aumenta l'energia d'azione a disposizione per le partite.

Non solo: vengono ridotti i tempi di attesa, aggiunta una nuova auto e dato il via a un evento di dodici settimane che rappresenterà il gran finale di Forza Street, con molte vetture rare ed epiche come premio a partire dal 17 gennaio.