Deathloop è davvero originale e stiloso per Mark Cerny, il padre di PS4 e PS5

Deathloop è un gioco davvero originale e stiloso per Mark Cerny, lead system architect di PS4 e PS5, che ha voluto rivolgere i propri complimenti pubblicamente ad Arkane Studios.

Premiato come gioco dell'anno da EDGE e dal pubblico di Metacritic, Deathloop ha senza dubbio raccolto un'enorme quantità di complimenti da parte degli addetti ai lavori, e Cerny chiaramente non fa eccezione; anzi, la sua è un'opinione a maggior ragione rilevante, in questo caso.

Sappiamo infatti che l'esclusiva di Deathloop è probabilmente l'ultima che le piattaforme Sony vedranno in futuro da parte del team francese, che essendo uno degli studi di Bethesda è stato acquisito da Microsoft alcuni mesi fa.

Proprio per questo i complimenti di Cerny, che oltre a essere un talentuoso sviluppatore specializzato nell'hardware è anche un videogiocatore appassionato, rappresentano un gesto particolarmente sportivo e apprezzabile.

"Così originale e così stiloso, Deathloop ha davvero meritato il premio per la Best Game Direction ai The Game Awards 2021", ha scritto Mark Cerny. "Grazie, Arkane!"