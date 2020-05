Forza Street, la recensione

La recensione di Forza Street non può che iniziare con un chiarimento: quello che ha appena fatto il proprio debutto sui dispositivi iOS e Android non è un gioco di guida tradizionale, bensì un drag racer.

Si tratta di un sottogenere che su mobile vanta alcuni celebri rappresentanti, su tutti la serie CSR Racing, e che possiede delle caratteristiche precise: l'auto affronta le curve automaticamente, dunque l'intervento del giocatore è limitato alla pressione dell'acceleratore (specie alla partenza) e al cambio delle marce con timing perfetto, in accordo con le caratteristiche del veicolo che stiamo guidando, con i potenziamenti effettuati e con le specifiche del nostro rivale.

Al netto di una formula evidentemente semplificata, disegnata con in mente un intrattenimento in mobilità che non possa essere pregiudicato da elementi esterni (sterzare via accelerometro mentre vi trovate in piedi nella metro potrebbe non essere semplicissimo), il genere dei drag racer nasconde in ogni caso un suo spessore.

La gara va infatti analizzata segmento per segmento, così da capire dove il nostro veicolo perde e dove guadagna, modificando di conseguenza l'approccio al cambio dei rapporti e indicandoci cosa potenziare: le gomme per un grip migliore che possa donarci uno spunto alla partenza, la nitro per godere di una velocità finale maggiore dove ci serve, e così via.