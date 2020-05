PlayStation Store: John Wick Hex e World War Z GOTY Edition

PlayStation Store si aggiorna questa settimana con diversi nuovi giochi PS4, fra cui il coinvolgente strategico John Wick Hex e la versione definitiva dello sparatutto cooperativo a base di zombie World War Z. Cominciamo appunto da John Wick Hex (19,99 euro), che approda su PlayStation 4 a qualche mese di distanza dall'uscita su PC. Si tratta del nuovo progetto firmato da Mike Bithell, l'autore di piccoli gioiellini indie come Thomas Was Alone e Volume, che con questo interessante tie-in ha voluto rendere omaggio all'ormai iconico personaggio interpretato da Keanu Reeves, l'infallibile killer protagonista dell'omonima saga cinematografica. Non ci troviamo tuttavia di fronte a un action game o a uno sparatutto, bensì a uno strategico a turni che parte da una formula simile a quella degli scacchi per coinvolgerci in una campagna single player caratterizzata da missioni man mano più complesse, in cui dovremo gestire con arguzia le abilità e l'equipaggiamento a disposizione del nostro sicario mentre si confronta con i suoi bersagli designati e le loro immancabili guardie del corpo. Il gameplay di John Wick Hex utilizza l'espediente della timeline per determinare i movimenti che il nostro personaggio e i suoi avversari possono compiere di volta in volta, scandendo con i secondi ogni singola manovra, che si tratti di attacco o movimento. Il risultato finale è un'esperienza indubbiamente affascinante, ma che probabilmente avrebbe tratto vantaggio da un grado di sfida più consistente.

World War Z GOTY Edition Da un tie-in cinematografico all'altro: World War Z GOTY Edition (49,99 euro) è l'edizione completa e definitiva dello sparatutto a base di zombie sviluppato da Saber Interactive e ambientato nello stesso scenario post-apocalittico del film con Brad Pitt, in cui orde di zombie hanno preso d'assalto le più grandi città del mondo, decimando la popolazione e costringendo i sopravvissuti a fuggire per mettersi al sicuro. Non tutti, però, hanno potuto compiere questa scelta. E così nel gioco dovremo muoverci all'interno di varie ambientazioni, armati di tutto punto e pronti a respingere l'avanzata di ondate virtualmente inesauribili di non-morti che sembrano agire secondo una coscienza comune, come un portentoso e letale sciame. Saremo in grado di far fronte alla loro soverchiante superiorità numerica? Potremo scoprirlo insieme a tre compagni cimentandoci con la campagna cooperativa del gioco, che si ispira in maniera palese al classico Left 4 Dead per metterci in situazioni sempre più problematiche, imponendoci di superare determinate location per poi attivare interruttori che in qualche modo attirano i morti viventi, dando luogo a terribili cariche a cui potremo sopravvivere solo restando uniti, collaborando e dando fondo alle nostre risorse. La GOTY Edition di World War Z include non solo il gioco base con le sue quattro mappe (New York, Mosca, Gerusalemme e Tokyo), ma anche il DLC con le tre missioni extra in Francia, tutte le modalità cooperative e competitive rilasciate finora, le numerose skin per i personaggi e un pacchetto di armi che verrà lanciato a breve.