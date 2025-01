Red Dead Redemption 2 ha superato il suo record di giocatori contemporanei su Steam

Red Dead Redemption 2 continua a mietere successi. Nelle scorse ore ha infatti superato il suo record di giocatori contemporanei su Steam , raggiungendo quota 86.717 presenze, come rilevato da Steam Charts. Il record precedente era di 77.655 giocatori e risaliva a novembre 2023. Attualmente ci sono in gioco 52.522 giocatori, che è più o meno la quantità fatta registrare dal gioco al lancio nel negozio di Valve, avvenuta a dicembre 2019.

Grazie ai saldi

La nuova fiammata di accessi a Red Dead Redemption 2 nasce da un motivo specifico: i saldi di Rockstar Games. Attualmente il gioco viene venduto con un fortissimo sconto, che consente di portarselo a casa per 14,99 euro (17,99 euro per l'Ultimate Edition). Come dire di no a una riduzione di prezzo del 75%?

Nonostante gli anni, Red Dead Redemption 2 continua a interessare il pubblico. Rockstar Games ha dichiarato vendite per più di 67 milioni di copie a livello globale, un dato davvero enorme.

Pubblicato nel 2018 (su console), Red Dead Redemption 2 è l'ultimo grande lancio di Rockstar Games in attesa di GTA 6, previsto per il 2025 su console, in data ancora da destinarsi. Probabilmente la versione PC uscirà l'anno successivo, come da tradizione dello studio.

Non ci sono voci, invece, su di un eventuale Red Dead Redemption 3. Nel caso, visti i tempi di sviluppo di Rockstar Games, possiamo aspettarcelo per la prossima generazione di console.