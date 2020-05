Paris Games Week 2020 cancellata causa Coronavirus, ecco il comunicato ufficiale

La Paris Games Week 2020 è stata cancellata a causa del Coronavirus: lo hanno annunciato gli organizzatori del S.E.L.L., rilasciando un breve comunicato ufficiale per spiegare le ragioni di questa decisione.

Si tratta di una cancellazione clamorosa, in effetti: la Paris Games Week ha acquistato nel corso degli anni un'importanza sempre maggiore, contando sulla partecipazione di first party di grande rilevanza come Sony, Microsoft e Nintendo. L'edizione di quest'anno si sarebbe dovuta svolgere dal 23 al 27 ottobre.

"È con una grande emozione che abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di cancellare la Paris Games Week prevista dal 23 al 27 ottobre e che avrebbe segnato il decimo anniversario dell'evento", hanno scritto gli organizzatori.

"L'attuale situazione e le tempistiche tecniche e logistiche di un evento come la Paris Games Week ci hanno costretto a fare questa scelta. Quest'anno sarebbe dovuto essere speciale, con una line-up piena di nuove uscite: un'edizione di anniversario che saremmo stati entusiasti di poter celebrare con voi."

"Lavoreremo tuttavia con i principali attori dell'industria videoludica perché questo sogno possa continuare. Stiamo infatti già preparando l'edizione del prossimo anno della Paris Games Week e non vediamo l'ora di ritrovarvi."