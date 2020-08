Gamescom 2020: Opening Night Live, tutti i giochi annunciati finora per l'evento

L'Opening Night Live, ovvero la serata d'apertura, è destinata ad essere probabilmente l'evento principale di tutta la Gamescom 2020, che quest'anno va in onda in formato esclusivamente online, e possiamo intanto fare un resoconto di tutti i giochi presenti all'interno in base a quanto emerso finora.

L'Opening Night Live è uno show in streaming che punta a convogliare tutte le maggiori novità previste per la Gamescom 2020, ovvero la maggiore fiera videoludica d'europa, ed è una lunga presentazione di circa due ore contenente 38 giochi in totale.

Alcuni di questi sono stati già annunciati e possiamo dunque fare un primo riepilogo, in attesa di conoscere tutte le altre novità e riempire dunque gli spazi mancanti nell'elenco. Tra gli highlight della serata ci sono sicuramente Call of Duty: Black Ops Cold War e Ratchet & Clank: Rift Apart, quest'ultimo presente con un gameplay inedito in grado di mostrare le potenzialità offerte da PS5 e dal suo hardware next gen, ma si segnala anche la presenza di Age of Empires 3: Definitive Edition e del nuovo Turrican.

Ecco dunque quanto l'elenco dei giochi che sono stati annunciati come presenti all'Opening Night Live della Gamescom 2020: