Pharaoh: A New Era: il trailer d'annuncio della Gamescom 2020

Con un ispirato trailer, Pharaoh: A New Era è stato annunciato durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020 di stasera.

Dal trailer si capisce molto poco di come sarà il gioco, ma possiamo immaginare che si tratterà -come da tradizione- di uno strategico nel quale gestiremo un possente impero sul Nilo, da gestire come più ci aggraderà.

Faremo prosperare il nostro regno, ma utilizzeremo anche la forza lavoro per costruire imponenti monumenti, in grado di raccontare al mondo e ai posteri la nostra grandezza. Non ci saranno solo strutture civili, ma anche fortificazioni, segno che ci sarà da combattere per difendere le nostre ricchezze e il nostro potere.

Lo stile sembra molto ispirato, con colori accesi e un design che sembra essere preso di peso da alcuni dei cartoni animati più famosi del mondo.

Cosa ne pensate? Siete dei fan storici della serie?