Lemnis Gate, anteprima dello sparatutto a “quattro” dimensioni di Frontier

Vi sembra assurdo e incomprensibile? Beh, ci rendiamo conto del perché, ma in realtà la struttura di questa stramba e interessantissima opera di Ratloop Games è più sensata di quanto sembri. Noi, purtroppo, non abbiamo avuto modo di provare il gameplay direttamente, ma abbiamo visto in azione il tutto, e oggi analizzeremo in vostra compagnia quanto ascoltato.

Muovi e spara. Muovi e spara. Muovi e spara.

Quando abbiamo scritto "sparatutto competitivo in un loop di 25 secondi", molte teste si saranno staccate dal corpo di chi stava leggendo con un aggraziato movimento rotatorio, ma come detto Lemnis non è uno shooter normale, e funziona praticamente a turni. Ogni giocatore ha, appunto, 25 secondi per scegliere quale azione compiere all'interno della mappa, e quell'azione viene ripetuta per quel periodo di tempo fino alla conclusione della partita. Se non è ancora chiaro, ci spieghiamo meglio: ogni scontro ha degli obiettivi specifici (le modalità non sono ancora del tutto cristalline); quando tocca al giocatore, questi cerca ovviamente di raggiungere il dato obiettivo, e ha solo 25 secondi per farlo. Il giocatore successivo però vedrà le azioni di quel giocatore, e potrà direttamente intervenire sul suo percorso, e così via finché tutti i membri del team non avranno giocato. Inizia ad essere chiaro?

Andare dritti all'obiettivo sarà dunque la strategia primaria di chiunque parta, solo che il tragitto fino alla vittoria può venir modificato. La linea temporale, in poche parole, può venir trasformata dalle azioni degli avversari e da quelle dei propri compagni, in una sorta di complicatissima partita a scacchi dove la gente si spara e usa poteri vari per impedire che l'uno o l'altro soldato ottenga ciò che vuole. Per la cronaca, è ovviamente possibile eliminare i nemici prima che questi arrivino nel luogo in cui si sono spostati, e in quel caso un "ghost" di quel personaggio continuerà a mostrare in tutti gli altri turni quel percorso, in modo da aiutare la comprensione dell'azione generale. Insomma, in Lemnis Gate non basta scendere in campo e ammazzare più gente possibile prima che arrivi nella posizione desiderata: conquistare una partita richiede pianificazione e coordinazione impressionanti, e una visione d'insieme del match da manuale. Davvero stuzzicante.