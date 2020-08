Godfall: un lungo filmato di gameplay dalla Gamscom dell'esclusiva PS5 e PC

L'esclusiva PS5 e PC Godfall si è mostrato stasera con un lungo filmato di gameplay direttamente dall'Opening Night Live della Gamescom 2020.

Il gioco è stato uno dei primi prodotti nextgen mai annunciati, ma dal momento del suo annuncio non è mai stato in grado di convincerci pienamente. Colpa di un design un po' piatto e poco ispirato, oltre che di un gameplay poco originale.

In questo filmato abbiamo potuto vedere un livello di dettaglio piuttosto elevato e qualche abilità piuttosto interessante, come quella in grado di bloccare per qualche secondo i nemici. La struttura di base sembra quella sei soulslike, nonostante il ritmo decisamente più dinamico e la presenza di un grande numero di avversari.

Nel caso in cui siate interessati, questa è la nuova anteprima dell'action looter per PS5 e PC.

Cosa ne pensate di quanto avete visto?