Sam & Max: This Time It's Virtual il trailer d'annuncio della Gamescom 2020

Sam & Max: This Time It's Virtual, la nuova avventura del dinamico duo nato dalla mente di Steve Purcell, è stata annunciata con un trailer questa sera durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020.

Come è possible capire dal titolo, si tratta di una nuova avventura per la realtà virtuale, dove dovremo aiutare i due investigatori a salvare il mondo. Sam & Max: This Time It's Virtual arriverà nel 2021, immaginiamo su PC e su tutte le console che avranno un visore per la realtà virtuale, come PS4 e PS5.

Come da tradizione il gioco combinerà enigmi con dialoghi al fulmicotone e una buona dose si umorismo e non sense. Non mancherà un ampio cast di personaggi che affiancherà i due protagonisti in questa avventura dal sapore classico.

