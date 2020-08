Cendres: A Survival Journey: un trailer ha svelato il nuovo gioco dell'ex fondatore di Dontnod

L'ex co-fondatore di Dontnod (Life Is Strange, Vampyr) Hervé Bonin ha svelato durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020 Cendres: A Survival Journey. Attraverso un ispirato trailer ha mostrato per la prima volta il suo nuovo gioco narrativo non lineare, nel quale dovremo cercare di far sopravvivere un gruppo di sopravvissuti, tra decisioni difficili e la lotta per la sopravvivenza.

Le nostre decisioni, infatti, plasmeranno il gioco e ci porteranno ad uno dei 16 differenti finali che il team di sviluppo ha previsto per il gioco.

Cendres: A Survival Journey è ambientato 200 anni dopo una disastrosa eruzione vulcanica che ha distrutto l'intero pianeta del gioco. Petra dovrà guidare un gruppo composto dal guerriero Sinh, dallo studioso Kali e dallo scout Nadir in un mondo irto di pericoli. Il nostro compito non sarà solo quello di combattere conto la fame e le condizioni di vita disperate, ma anche conto la pazzia che rischia di sopraffare il gruppo.

L'atmosfera sembra essere molto importante per il gioco, come sottolineato dai toni grigi utilizzati per il trailer e dalla musica triste e d'atmosfera che permea il tutto. Un'esperienza potenzialmente interessante, quindi, che speriamo di scoprire presto.

Come vi sembra?