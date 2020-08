Blood Bowl 3 si è mostrato per la prima volta nel trailer della Gamescom 2020

L'atteso Blood Bowl 3, il gioco che mescola il football americano con le più violente e corrotte creature fantasy, si è mostrato per la prima volta in uno spettacolare trailer mostrato durante l'Opening Night Live della Gamescom 2020.

Questo trailer, nonostante non abbia mostrato nulla di "effettivo" è servito a mostrare che lo spirito del gioco non è assolutamente mutato: le regole sono quelle del football americano, peccato che a giocarlo sono orchi, goblin ed elfi poco inclini a rispettare una condotta sportiva degna di questo nome.

Cyanide punta a pubblicare Blood Bowl 3 nei primi mesi del 2021 su praticamente qualunque macchina sul mercato, da quelle attualmente attive (Nintendo Switch incluso) alle console di prossima generazione. D'altra parte questo strategico, nonostante la grafica migliorata, fa del gameplay a turni il suo cuore pulsante, cosa che lo rende estremamente adatto ad essere convertito praticamente ovunque.

Un gioco dall'insospettabile schiera di appassionati, ma che non può fare a meno di far innamorare chi si avvicina a lui, per via di un'enorme profondità strategica e una sana e goliardica violenza.

A questo indirizzo potete trovare la pagina Steam del gioco.

Voi cosa fate? Lo attendete?