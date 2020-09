Dragon Ball Super, un nerf per Goku e Vegeta Super Saiyan in arrivo nel manga?

Il manga di Dragon Ball Super continua con la pubblicazione di nuovi capitoli a cadenza mensile. Entro la fine del 2020 si concluderà anche l'arco narrativo di Moro, il divoratore di pianeti, dove per la prima volta Toriyama e Toyotaro hanno cercato una "via" inedita alla narrazione, relegando per la maggior parte del tempo in secondo piano il Super Saiyan. E ora un nuovo nerf potrebbe arrivare presto.

Si tratta pur sempre di considerazioni, provenienti ad esempio da comicbook.com, ma particolarmente degne di considerazione: e vi spieghiamo subito il motivo. Con il passare degli anni e degli archi narrativi di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta sono diventati sempre più forti, avvicinandosi addirittura agli dei prima con il Super Saiyan God (Rosso), poi con il Super Saiyan God Super Saiyan (Blu) e con l'Ultra Istinto.

Moro (o Molo, nell'adattamento italiano), per la prima volta ha tolto dai giochi il Super Saiyan, rendendo inefficace e di fatto impossibile la trasformazione. Questa via potrebbe essere ripresa anche con l'arco narrativo successivo a Moro (forse in arrivo nel 2021), introducendo un vero e proprio nerf per la trasformazione in Super Saiyan di Goku e Vegeta.

I motivi sono piuttosto ovvi: ormai nessuno può tenere testa ai protagonisti, soprattutto dopo i rispettivi allenamenti mostrati negli ultimi capitoli del manga. Introdurre un nemico ancora più forte di Moro sembra complicato, almeno a breve termine; molto più sensato appare invece un depotenziamento per i protagonisti. Voi cosa ne pensate, in proposito? Che il nerf arrivi con l'intervento di una divinità superiore a Zeno?