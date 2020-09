Acer, offerte Back to School: sconti fino al 15% su PC, notebook e monitor da gaming

Acer ha dato il via alle offerte Back to School, con sconti su PC, notebook e monitor da gaming: acquistando due prodotti la riduzione è pari al 5%, acquistandone tre passa al 10% e acquistandone quattro arriva al 15%.

Parliamo insomma di una promozione molto interessante, specie se state per fare un investimento importante o vi siete organizzati insieme a degli amici per un acquisto di gruppo: in tal caso avrete la possibilità di risparmiare davvero un bel po' di denaro.

Qualche esempio? Se acquistato insieme ad altri tre prodotti, il monitor da gaming Acer Predator X35 può essere vostro a 2.124,15 euro anziché 2.499, per un risparmio pari a quasi 375 euro!

Disponete di un budget inferiore? Mettendo nel carrello almeno quattro prodotti, potete portarvi a casa il monitor da gaming Acer Nitro EI491CRP a 764,15 euro anziché 899, per un risparmio pari a circa 134,85 euro.

Siete alla ricerca di un notebook da gaming che faccia impallidire anche i desktop? L'Acer Predator Triton 500 monta una potentissima NVIDIA RTX 2080 Super e prendendo almeno quattro prodotti vi viene a costare 2.549,15 euro anziché 2.999, per un risparmio di quasi 450 euro!