Immuni, un bug su Android ha reso gli utenti vulnerabili al Covid-19 per giorni

Immuni è in circolazione già da alcuni mesi: si tratta dell'applicazione che permette agli utenti su smartphone Android e iOS di proteggersi dal Covid-19. Nei limiti del possibile, ovviamente: l'app avvisa quando si entra in contatto con una persona contagiata dal coronavirus. Peccato che il meccanismo si sia inceppato negli ultimi giorni.

Per alcuni giorni, infatti, un bug di Immuni su Android ha nei fatti reso gli utenti vulnerabili al Covid-19. Scoperto da Repubblica e poi confermato dal Governo Italiano, il bug ha bloccato i "controlli esposizione", il cui compito è verificare se vi sia stato effettivamente un contatto a rischio tra l'utente che usa Immuni e una persona positiva (dotata anche lei di Immuni). Il controllo rappresenta una tappa fondamentalmente nel funzionamento di Immuni, perché è in seguito ad esso che l'app invia la notifica di allarme.

Il Governo ha confermato l'esistenza del bug, che sembra colpire alcuni smartphone Android, come quelli Huawei: tuttavia non sono attualmente disponibili informazioni più precise circa quanti e quali modelli abbiano e stiano riscontrando il problema, perché le norme a tutela della privacy adottate dall'app impediscono la raccolta di questi dati. Tuttavia il bug che limitava i controlli di Immuni in alcuni casi è rimasto attivo per 11 giorni.

Un aggiornamento correttivo verrà rilasciato presto, e sarà scaricabile dal Google Play Store di Android, ovviamente in forma gratuita, così come gratuita è l'app Immuni. Voi l'avete già scaricata?