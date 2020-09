Giochi PS4, eFootball PES 2021 Season Update (titoli settimana 14 settembre 2020)

La settimana del 14 settembre 2020 è ufficialmente cominciata, e porterà con sé tanti nuovi titoli. Approfitteremo di questo articolo proprio per fare il punto della situazione, vedendo tutti i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni. Pronti?

Quella del 14 settembre 2020 è innanzitutto la settimana di eFootball PES 2021 Season Update, che sarà disponibile da domani martedì 15 settembre 2020. "Si tratta di una versione aggiornata di PES 2020, con maglie, calciatori e loghi aggiornati alla nuova stagione calcistica. Il gameplay, invece, è semplicemente una versione riveduta e corretta di quello dello stesso anno, senza novità di rilievo o aggiornamenti. Sarà venduto a prezzo budget e per vederlo su Xbox Series X e PS5 dovremo aspettare la versione 2022". Informazioni e congetture sono già disponibili sulle nostre pagine.

Se il calcio non vi basta, questa settimana arriverà su PlayStation 4 anche Crysis Remastered. "Crysis Remastered è una versione rimasterizzata e modernizzata dell'originale Crysis, sparatutto in soggettiva con elementi fantascientifici di Crytek. È tornato il classico sparatutto in prima persona di Crytek, con un'esperienza di gioco ricca di azione, un mondo sandbox ed entusiasmanti battaglie che hai già amato la prima volta, ma che ora possiedono una grafica rimasterizzata e ottimizzata per un hardware di nuova generazione. Il gioco non conterrà l'espansione Warhead".

Qui di seguito vi riportiamo, in un pratico elenco, tutti i giochi in uscita nella settimana del 14 settembre 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un commento.