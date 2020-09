One Piece, l’autore Eiichiro Oda mostra uno sketch iniziale di Zoro: l’immagine

One Piece, celeberrimo anime e manga di Eiichiro Oda, ha introdotto un numero di personaggi praticamente incalcolabile; ma di certo i più noti sono i protagonisti. Rufy Cappello di Paglia, quindi, ma anche Zoro, il primo membro che si unì alla ciurma.



Proprio sulla figura di Zoro è tornata a concentrarsi l'attenzione del pubblico negli ultimi giorni: l'autore Eiichiro Oda, infatti, ha mostrato uno sketch iniziale. Si tratta dei primi bozzetti in cui stava ancora lavorando all'aspetto da dare al suo personaggio, ed è quindi particolarmente interessante per i cultori del manga in questione.



Vi riportiamo l'immagine poco più avanti, così che possiate studiarla per bene. Si nota subito come Zoro possedesse, sin dall'inizio, un carattere fiero e per certi versi sfrontato, nonché la sempre presente bandana. Nello sketch, in realtà, Zoro sembra proprio uno di quei criminali con cui sarebbe meglio non avere nulla a che fare: l'avreste mai detto che sarebbe diventato uno spadaccino così abile?



Il capitolo 1000 del manga di One Piece si avvicina: prima di allora è probabile che saltino fuori molte altre curiosità interessanti sull'opera. Vi terremo aggiornati: intanto di recente l'autore ha spiegato perché ha avvisato in anticipo che il manga finirà entro cinque anni.

Oda's initial sketches and notes on Zoro encountering Luffy and his character story details pic.twitter.com/JbQ2AMXH1x — YonkouProductions (@YonkouProd) September 12, 2020