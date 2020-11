Katamari Damacy Reroll disponibile su PS4 e Xbox One, ecco il trailer di lancio

Katamari Damacy Reroll è disponibile a partire da oggi anche su PS4 e Xbox One, come rivela il divertente trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Bandai Namco.

Dopo la buffa sfida a Cyberpunk 2077, Katamari Damacy Reroll è protagonista anche in questo caso di un video completamente fuori di testa, impreziosito da atmosfere natalizie.

Aiuto! il Re del Cosmo ha accidentalmente distrutto le stelle nel cielo! Perciò ha deciso di mandare te, il Principe, per creare una nuova serie di stelle.

Sulla Terra dovrai far rotolare alcune sfere chiamate Katamari, che diventeranno sempre più grandi inglobando qualsiasi cosa incontrino, da matite a caramelle, fino ad auto, edifici, animali, persone e molto altro!

Fai crescere le tue Katamari più che puoi e trasformale in stelle, riportando le luci nel cielo notturno!

Divertiti con il folle mondo di Katamari Damacy REROLL e i suoi minuscoli dettagli grazie a una splendida grafica, controlli precisi e una difficoltà perfettamente calibrata.

Attiva l'audio e rilassati con una playlist jazz and funky composta da alcuni celebri artisti giapponesi.

Il tuo viaggio in Katamari inizia ora!