PlayStation Store, Offerte di Fine Anno: giochi PS5 e PS4 con sconti fino al 70%

Su PlayStation Store sono partite le Offerte di Fine Anno, con sconti fino al 70% su di un'ampia selezione di giochi per PS5 e PS4. Ebbene, quali sono le occasioni da non perdere?

Si parte da Death Stranding, in promozione a soli 19,99 euro anziché 69,99: è il prezzo più basso di sempre per il titolo diretto da Hideo Kojima, dunque si tratta di una gran bella occasione per procedere all'acquisto.

A proposito di prezzi straordinari, abbiamo Control a 17,99 euro anziché 29,99 e Assassin's Creed Odyssey a 19,59 euro anziché 69,99: un ottimo punto di partenza per prepararvi all'esperienza di Assassin's Creed Valhalla, ma non solo.

Ci sono poi Uncharted: L'Eredità Perduta a 9,99 euro anziché 19,99, F1 2019 a 9,99 euro anziché 49,99 e Metro Exodus a 19,49 euro anziché 64,99, promozione quest'ultima riservata però ai soli utenti abbonati a PlayStation Plus.

Come detto, la lista dei giochi in offerta è piuttosto ricca: trovate l'elenco completo nella pagina dedicata alla promozione.