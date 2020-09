Gotham Knights: 4 supereroi per 4 esperienze diverse e dettagli sui nemici

Gotham Kinghts ha come una delle caratteristiche fondanti il fatto di basarsi su quattro protagonisti, ovvero i quattro supereroi che possono essere utilizzati nel gioco, tolto di mezzo Batman, dunque Nightwing, Batgirl, Robin e Red Hood, i quali garantiscono a quanto pare altrettante esperienze di gioco molto diverse.

Nel nuovo post pubblicato da WB Montreal sul blog ufficiale di PlayStation EU viene fatta un po' chiarezza su questa gestione multipla dei protagonisti in Gotham Knights. La scelta tra i quattro personaggi comporta infatti differenze sostanziali nel gameplay: ognuno di questi ha un proprio stile di combattimento specifico che influisce sul modo di giocare, di approcciare i nemici e di risolvere le situazioni, ad esempio.

Red Hood è un brawler brutale che attacca utilizzando armi da fuoco, Nightwing si concentra sulle mosse acrobatiche e sulla sua agilità, Robin preferisce l'azione stealth mentre Batgirl è una combattente corpo a corpo estremamente veloce e precisa, in grado di sfruttare anche gli elementi dello scenario a proprio vantaggio.

Ogni personaggio ha un proprio skilltree e abilità specifiche da sbloccare e far progredire, oltre ad armi ed equipaggiamenti specifici, con punti esperienza che si raccolgono nelle varie missioni e creano quattro progressioni diverse.

Il gioco, in ogni caso, non forza ad utilizzare uno o l'altro personaggio ma può essere affrontato sempre con lo stesso, volendo, solo che ognuno di questi ha un approccio diverso alle situazioni.

Abbiamo visto come il mondo di gioco, ovvero Gotham City, sia un open world dinamico e in evoluzione ma questo vale anche per i nemici, chiaramente: ogni nemico che si incontra nel gioco, anche i comuni criminali di strada, ha un'evoluzione dinamica in base al giocatore. In pratica, tutti i nemici si livellano (con le dovute proporzioni) in base al grado del protagonista, in modo da costringere ogni volta a non sottovalutare troppo gli scontri e magari pensare a modi diversi in cui risolvere le situazioni.

