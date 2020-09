Hungry Horace arriva su Steam: una delle prime mascotte videoludiche presto rimasterizzata

Hungry Horace sta per tornare su Steam in un'edizione completamente rimasterizzata. Per chi non lo conoscesse (immaginiamo molti), Horace è una delle prime mascotte videoludiche (molti lo consideravano come il simbolo dello ZX Spectrum), protagonista di quattro giochi usciti tra il 1982 e il 1995, più uno annunciato nel 1985 che non ha mai visto la luce. In verità divenne famoso soprattutto nel Regno Unito, regalando una discreta fama al suo autore, William Tang, che lo sviluppò per Beam Software.

Difficile definire cosa sia in realtà Horace, mentre non si può dire lo stesso del primo gioco di cui fu protagonista: un clone abbastanza spudorato di Pac-Man in cui il nostro deve abbuffarsi di fiori in un parco, evitando di essere preso dai custodi. La sua unica arma di difesa è una campanella che, quando raccolta, manda nel panico gli inseguitori (sostanzialmente funziona come le pillole del potere di Pac-Man).

La versione Steam di Hungry Horace sembra identica all'originale ed è curata da Pixel Games, una nuova software house che pare specializzata proprio nella riesumazione di vecchie glorie (recentemente ha lanciato California Games, purtroppo in versione DOS, lo strategico Lost Patrol e il simulatore Battle Command, tutti titoli che faranno scendere una lacrimuccia ai cultori della storia dei videogiochi).

Se vi interessa, questa è la pagina Steam di Hungry Horace. Per poterci giocare bisogna attendere fino al 10 settembre... immaginiamo che non ci vorrà un PC iper performante per farlo girare.