The Witcher 3, ottime le vendite della versione Nintendo Switch

The Witcher 3: Wild Hunt per Nintendo Switch ha venduto davvero bene, come svelato nel recente rapporto finanziario di CD Projekt, relativo ai primi sei mesi del 2020, chiusi lo scorso 30 giugno.

Si parla di 97 milioni di dollari di ricavi, con profitti per 39,2 milioni di dollari. Stando a quanto dichiarato da CD Projekt stessa, la crescita dei ricavi rispetto all'anno precedente è dovuta all'aumentata popolarità di The Witcher 3 (grazie alla serie Netflix ndr), comprese proprio le ottime vendite della versione Nintendo Switch. Al risultato hanno comunque contribuito, pur in misura minore, altri titoli dell'IP The Witcher lanciati per varie piattaforme, come la versione mobile di Gwent e il port di Thronebreaker.

Vediamo un grafico che mostra in modo plastico l'incremento dei ricavi, nonché lo storico di CD Projekt, con il balzo avuto nel 2015 grazie proprio al lancio di The Witcher 3 su PS4, PC e Xbox One.

Il futuro promette inoltre molto bene con l'imminente lancio di Cyberpunk 2077, che pare essere costato 120 milioni di euro solo di sviluppo.