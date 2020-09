Super Mario 3D All-Stars, 3D World, Game & Watch e Mario Kart Live in vendita su Multiplayer.com

Tutte le novità presentate ieri da Nintendo con il suo Nintendo Direct a sorpresa dedicato al 35esimo anniversario di Mario sono disponibili in vendita sullo shop di Multiplayer.com, ovviamente in prenotazione considerando che manca ancora un po' di tempo rispetto alle date di uscita.

All'interno dell'ampia iniziativa per le celebrazioni dei 35 anni di Mario, Nintendo ha annunciato diversi prodotti per Nintendo Switch e non solo: Super Mario 3D All-Stars è una raccolta per la nuova console comprendente Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy in versioni ottimizzate e in alta definizione.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è la conversione del quasi omonimo titolo uscito su Wii U, con qualche nuova aggiunta, il Game & Watch: Super Mario Bros. è una nuova versione del celebre portatile storico di Nintendo, contenente il vecchio Super Mario Bros. con schermo a colori, mentre Mario Kart Live: Home Circuit è una particolare macchina radiocomandata che può essere controllata con Nintendo Switch, con tanto di telecamera e realtà aumentata per dare vita a corse nella realtà domestica.

