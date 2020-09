NBA 2K21: grosse critiche su Steam per le condizioni del gioco al lancio

NBA 2K21 sta ricevendo moltissimi critiche su Steam per le condizioni in cui è stato lanciato. Sostanzialmente gli utenti lo stanno accusando di essere una versione Alpha male ottimizzata, visti i numerosi crash che causa mentre si gioca, in particolare nella modalità MyCareer. Inoltre in tanti ritengono che sia un mero aggiornamento del roster di NBA 2K20, visto che ha gli stessi bug.

In tanti denunciano anche dei problemi nel sistema di tiro, una delle novità di maggior rilievo di questa versione. Insomma, la sostanza è che, stando ai giudizi su Steam, estremamente negativi, quella di quest'anno è una delle peggiori edizioni di sempre.

Naturalmente ci sono anche alcuni giudizi positivi, che sottolineano come la fisica del gioco sia stata migliorata e che non si lamentano per la scarsità di novità, visto che comunque sono coscienti che le serie sportive annuali funzionano in un certo modo. Del resto la serie NBA è oggetto ogni anno di critiche feroci da parte di molti giocatori, ma riesce comunque a vendere milioni di copie.

NBA 2K21 su Steam