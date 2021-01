iPhone 13: modifiche al design e al notch del display, secondo un insider

iPhone 13 dovrebbe essere ancora lontano ma già sono iniziate le voci di corridoio sulle sue caratteristiche, che secondo un report di Mac Otakara potrebbero comprendere modifiche al design e al notch del display.

La fonte è considerata piuttosto affidabile per quanto riguarda i rumor su iPhone, iPad e mondo Apple in generale, ma ovviamente questo non significa che tali informazioni siano verosimili. In ogni caso, riportiamo quanto emerso dal report in questione, considerando quanto le novità applicate ai modelli di iPhone siano seguite.

Le modifiche effettuate al design con iPhone 12 sono state piuttosto ben apprezzate dalla critica e dagli utenti, dunque è verosimile che iPhone 13 prosegua sulla medesima strada ma con ulteriori evoluzioni applicate. Anche il nuovo smartphone Apple si presenterà sul mercato in quattro modelli, tutti piuttosto simili come aspetto.

Ci saranno comunque delle differenze in termini di spessore, anche rispetto al modello appena uscito sul mercato: iPhone 13 sarà più sottile di circa 0,26 mm rispetto ad iPhone 12, mentre la fotocamera posteriore dovrebbe essere più ampia di circa 0,9 mm, con una nuova copertura in vetro e una nuova tecnologia sensor-shift attualmente presente solo in iPhone 12 Pro Max.

Un cambiamento piuttosto visibile, secondo Mac Otakara, riguarderà il notch sul display, che apparirà molto più piccolo di quanto visto in passato, rappresentando una prima modifica sostanziale di questa caratteristica. Con i miglioramenti dei sensori di Face ID e lo spostamento della camera TrueDepth sul bordo del case, il notch di iPhone 13 dovrebbe essere più piccolo e meno visibile, un cambiamento che era già atteso con iPhone 12 ma che invece non si è presentato. Un altro cambiamento dovrebbe poi riguardare l'uso di display LTPO OLED a 120 Hz per i modelli Pro di iPhone 13, da parte di Samsung.