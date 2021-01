Tetris piange la scomparsa di Jonas Neubauer, campione e leggenda del gioco

La vasta community di Tetris è stata colpita dalla notizia della morte di Jonas Neubauer, più volte campione mondiale del gioco e vera e propria leggenda tra i giocatori più appassionati.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali e precise al riguardo, ma sembra che la scomparsa di Neubauer risalga al 4 gennaio, in seguito a un'improvvisa "emergenza medica" non meglio specificata, per il momento. Il giocatore aveva 39 anni e la notizia della morte è stata effettuata su Twitter attraverso il suo account ufficiale e anche attraverso quello del Tetris Championship, massima competizione internazionale dedicata al celebre puzzle game.

"Siamo sconvolti nel condividere il fatto che Jonas Neubauer, sette volte campione CTWC, è morto improvvisamente il 4 gennaio", si legge nel messaggio diffuso dall'account di Tetris Championship, "Non avremmo potuto chiedere un più grande campione, modello di comportamento e amico".

Anche l'account ufficiale del gioco Tetris su Twitter ricorda il giocatore, tanto per dare un'idea dell'importanza raggiunta da Neubauer all'interno dell'enorme community dedicata al gioco in questione: "Questa è una perdita enorme sotto molti punti di vista. Jonas Neubauer era uno dei più grandi giocatori del Tetris classico di tutti i tempi anche per quanto riguarda abilità, spirito e gentilezza", si legge nel messaggio da parte dell'account di Tetris, che fa poi le condoglianze alla famiglia e agli amici.

Oltre ad aver partecipato (e vinto) a numerosi eventi ufficiali e campionati, Neubauer era solito anche effettuare vari streaming dedicati a Tetris, interagendo con la community attraverso il suo canale Twitch "NubbinsGoody".