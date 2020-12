Ubisoft, le offerte dei Winter Sale

Non è tutto: durante i Saldi Invernali sarà possibile ottenere una riduzione extra del 21% sul contenuto del carrello utilizzando il codice promo WELCOME21 al checkout, con la sola esclusione di preorder, valuta virtuale e raccolte punti. Dunque, quali sono gli affari da non perdere?

Sono partiti i Winter Sale di Ubisoft , con una nuova promozione disponibile sullo store ufficiale della casa francese. Le offerte, valide fino alle 17.00 del 7 gennaio, coinvolgono un gran numero di giochi per PC anche recenti e assicurano sconti fino all'80%.

Fra le novità del gioco spicca la possibilità di effettuare razzie presso le abbazie inglesi al fine di ottenere il denaro e le risorse necessarie per lo sviluppo della nostra città, lottare insieme agli altri vichinghi e scoprire così le modifiche effettuate al sistema di combattimento , mai così solido e convincente.

Caratterizzato da un' ambientazione tanto sconfinata quanto affascinante, in grado di regalare paesaggi straordinariamente suggestivi, Assassin's Creed Valhalla racconta una storia molto corposa e sfaccettata, suddivisa in saghe, che ci porterà a conoscere nuovi personaggi e nuove vicende man mano che esploriamo lo scenario.

Non sarà un'impresa facile: insieme ai suoi compagni, il protagonista del gioco dovrà visitare le regioni attorno all'insediamento e stringere alleanze fondamentali nell'ottica delle guerre che senz'altro arriveranno, visto che la sola presenza del clan all'interno del territorio inglese rappresenta una minaccia per Alfredo il Grande e il suo regno.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dalla morte permanente : se uno dei membri del nostro team viene ucciso, lo perderemo per sempre e con lui tutti i progressi acquisiti. Un aspetto del gameplay che costringe a pianificare con grande attenzione le proprie azioni, mentre si esplora un open world vasto e reso ancora più affascinante da una grafica impreziosita dal ray tracing .

A capo del DedSec londinese, avremo il compito di combattere queste ingiustizie con qualsiasi mezzo e con qualsiasi... personaggio. La caratteristica più innovativa di Watch Dogs: Legion risiede infatti nella possibilità di assoldare e controllare virtualmente tutti i PNG che incontreremo per strada, ognuno dotato di abilità peculiari che possono rivelarsi utili per lo svolgimento di determinati incarichi.

L'ambientazione stavolta è quella di Londra , ma in un futuro prossimo che ha trasformato la città in un luogo ben poco rassicurante per chi ci abita. Colpa degli intrighi della Blume Corporation e del software ctOS, che controlla i cittadini senza alcun riguardo per fare gli interessi di una ristretta cerchia di amministratori.

La standard edition di Watch Dogs: Legion può essere vostra a soli 31,75 euro anziché 59,99 utilizzando il doppio sconto con il codice promozionale WELCOME21: un'occasione da non perdere se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo episodio della serie action stealth .

Fra questi aspetti spiccano i puzzle ambientali , che richiederanno di volta in volta un minimo di ragionamento e l'uso di abilità speciali per attivare interruttori, aprire porte, creare passaggi che possano consentirci di continuare il viaggio e scoprire tutti i segreti che si nascondono nel ricco open world messo a punto dagli sviluppatori.

Fra siparietti divertenti, una grafica coloratissima e un'ambientazione suggestiva, l'esperienza di Immortals: Fenyx Rising cattura l'attenzione fin dalle prime battute, coinvolgendoci in un'avventura che non smette di sorprendere, mettendo sul tavolo man mano nuove e interessanti idee per rendere più vario e intrigante il gameplay .

Attingendo alla mitologia greca , l'action RPG di Ubisoft ci mette nei panni della coraggiosa Fenyx, una guerriera a cui vengono donati poteri divini per affrontare un compito estremamente importante: scoprire l'origine di una tremenda maledizione che rischia di uccidere gli dei dell'Olimpo e riportare tutto alla normalità.

Senza dubbio una delle grandi sorprese dell'anno, Immortals: Fenyx Rising è disponibile in promozione nei Winter Sale a 31,75 euro anziché 59,99 con la standard edition: un gran bell'affare, se consideriamo che il gioco è letteralmente appena uscito nei negozi e merita senz'altro l'acquisto.

Altri giochi in offerta

La fantastica Gold Edition di Assassin's Creed Odyssey, che include non solo lo straordinario gioco base ma anche le sue espansioni e le remaster di Assassin's Creed III e Assassin's Creed Liberation, può essere vostra con il doppio sconto per appena 19,75 euro anziché 99,99: probabilmente il prezzo più basso di sempre per un action RPG estremamente corposo e affascinante, ambientato nell'antica Grecia, che racconta le gesta di uno spartano rinnegato alla ricerca delle sue origini.

C'è poi Ghost Recon Breakpoint con la standard edition a 11,85 euro anziché 59,99: un'offerta allettante, se consideriamo che il gioco è stato aggiornato nel corso del tempo e include adesso anche la tanto attesa intelligenza artificiale per i compagni, che consente di uscire in missione insieme a tre personaggi controllati dalla CPU anziché dover necessariamente coordinarsi con altri utenti.

The Division 2, secondo episodio della serie ispirata alle trame fantapolitiche di Tom Clancy che ci porta a visitare le strade di Washington D.C., ultima roccaforte del potere politico in un'America sull'orlo della distruzione, è invece disponibile per appena 7,11 euro anziché 29,99.

Infine c'è Far Cry 5, primo capitolo del franchise ambientato nell'entroterra americano, in cui dovremo fare i conti con la temibile setta di Eden's Gate e i suoi quattro leader carismatici, cercando di liberare dal loro controllo la contea e tutte le persone che ci abitano. La standard edition del gioco è in promozione a 9,46 euro anziché 59,99.