Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion e Immortals in offerta su Ubisoft Store

Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion e Immortals: Fenyx Rising sono alcuni dei giochi in offerta su Ubisoft Store, nell'ambito dei Winter Sale della casa francese.

La promozione, che parte oggi e terminerà il 5 gennaio alle 17.00, consente di usufruire di sconti fino all'80% sull'intero catalogo Ubisoft, ma non solo: aggiungendo il codice WELCOME21 al checkout si potrà ottenere un'ulteriore riduzione del 21% sul valore del carrello.

L'iniziativa appare particolarmente interessante per i tre titoli citati in apertura: con il doppio sconto, l'edizione standard di Assassin's Creed Valhalla viene a costare solo 39,34 euro anziché 59,99: un affare da non perdere per tutti quelli che non avevano proceduto all'acquisto in concomitanza con il lancio.

Lo stesso discorso vale naturalmente per Watch Dogs: Legion, che nell'edizione standard può essere vostro per 31,75 euro anziché 59,99, e per Immortals: Fenyx Rising, che sempre nell'edizione standard viene via a soli 31,75 euro anziché 59,99.

Vale tuttavia la pena di dare una lunga occhiata all'intera lista dei titoli in offerta: potete trovarla semplicemente visitando lo store ufficiale Ubisoft.