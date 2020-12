Mandalorian: guardiamo il finale di stagione in compagnia di LegaNerd e Movieplayer!

Domani mattina guarderemo in diretta su Twitch il finale della seconda stagione di The Mandalorian. Sfruttando la funzione Groupwatch di Disney+ vedremo come di conclude questo secondo anno del Mandaloriano in compagnia dei ragazzi di Movieplayer.it e LegaNerd. E in vostra compagnia, ovviamente.

Dato che il Groupwatch di Disney+ è limitato a solo 7 persone faremo in modo di coordinare la visione dell'episodio con tutti voi, in modo da poter condividere assieme le reazioni e le impressioni di questo atteso episodio: poi tutti a scrivere la recensione!

Durante la diretta, per ovvi motivi di copyright, non potremo farvi vedere direttamente il video, ma sentirete i nostri commenti e le nostre reazioni, più tutto quello che Vincenzo Lettera si inventerà per poter rendere questo simpatico esperimento il più interattivo possibile.

Nel caso, ci sarà sempre la chat di Twitch per farci sapere le vostre impressioni, nella speranza che anche il finale sia all'altezza de resto della stagione. Cosa sperate? Nel frattempo perchè non leggete la recensione dell'episodio 2x07 di The Mandalorian?