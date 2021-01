Nintendo Switch Pro avrebbe un nome diverso e particolare, secondo un insider

Nintendo Switch Pro è uno degli argomenti preferiti nelle voci di corridoio riguardanti la casa di Kyoto da un bel po' di tempo a questa parte e un nuovo rumor, partito da un presunto insider, per la prima volta menziona un nome diverso e particolare per la nuova console Nintendo.

PH Brazil, pseudonimo di un giornalista brasiliano di cui non conosciamo precisamente il curriculum ma che a quanto pare viene menzionato da diverse fonti online come possibile "insider", ha infatti riferito su Twitter che il nuovo modello della console si chiamerebbe in verità Nintendo Super Switch.

Secondo il personaggio in questione, la grossa revisione hardware di Nintendo Switch non sarebbe però prevista prima del prossimo anno fiscale, escludendo dunque che con l'arrivo dell'edizione speciale dedicata a Monster Hunter Rise possa arrivare anche una nuova versione della console.

Il nome sembra alquanto bizzarro, ma potrebbe rappresentare una sorta di ritorno al passato del Super Nintendo, quando tutto quello che riguardava la grande N aveva un "Super" da qualche parte, anche se la questione sembra piuttosto improbabile. D'altra parte, c'è da dire che di nomi strani se ne sono visti dalle parti di Kyoto, specialmente per quanto riguardava le console portatili, dunque chissà.

Prendiamo ovviamente il tutto come una semplice voce di corridoio assolutamente non verificata, mentre restiamo sempre in attesa del famoso nuovo Nintendo Direct rivelatorio di tutte le novità che bollono in pentola in casa Nintendo, ormai da un anno e mezzo a questa parte.