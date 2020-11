Marvel's Spider-Man Remastered, trasferimento salvataggi disponibile da PS4 a PS5

Marvel's Spider-Man Remastered è stato aggiornato, così come la versione originale, per abilitare il trasferimento di salvataggi dalla versione PS4 a quella PS5, correggendo in questo modo una mancanza che aveva fatto parecchio discutere all'uscita del gioco, ma il tutto a una condizione specifica, ovvero possedere comunque una copia della versione PS4.

Inizialmente, era emerso che i salvataggi originali non funzionavano su Marvel's Spider-Man Remastered, apparentemente per una qualche forma di incompatibilità sul nuovo titolo che appariva in un certo senso come un software differente rispetto all'originale, ma Insomniac Games aveva fatto poi sapere che la questione sarebbe stata corretta con un update software.

L'aggiornamento è infine disponibile, rendendo dunque possibile il trasferimento di salvataggi dall'originale Marvel's Spider-Man su PS4 al nuovo Marvel's Spider-Man Remastered per PS5, consentendo in questo modo a tutti coloro che hanno giocato al titolo originale di proseguire la propria avventura direttamente nella nuova versione rimasterizzata per la console Sony next gen.

Per poter effettuare questa operazione, è necessario aggiornare la versione originale di Marvel's Spider-Man su PS4 con l'update 1.19, quindi effettuare l'upload dei salvataggi sulla schermata di selezione. La versione PS5 di Marvel's Spider-Man dev'essere anch'essa aggiornata alla versione 1.001.000 per poter consentire l'operazione. Quando viene trasferito il salvataggio, inoltre, con quest'ultimo vengono sbloccati automaticamente anche su PS5 tutti i trofei già conquistati su PS4.

Il problema di questa operazione è che richiede comunque il possesso di Marvel's Spider-Man per PS4, che dev'essere aggiornato e da cui si deve partire per mettere in condivisione il salvataggio. Dunque nel caso non si possieda PS4 ma si abbia la versione digitale del gioco è necessario scaricare quest'ultima in versione PS4 su PS5 e avviare la pratica di trasferimento del salvataggio, nel caso non siate più in possesso del gioco, perché magari era in versione fisica e l'avete venduto, sembra non sia possibile effettuare il trasferimento.