PlayStation Store: Call of Duty: Black Ops Cold War e Mortal Kombat 11 Ultimate

In concomitanza con l'uscita italiana di PS5, arrivano su PlayStation Store nuovi giochi anche per la piattaforma next-gen Sony: ecco tutte le novità

PlayStation Store è protagonista questa settimana di un aggiornamento in cui trovano posto diversi giochi per PS5, come ad esempio Call of Duty: Black Ops Cold War e Mortal Kombat 11 Ultimate, entrambi però disponibili anche in versione PlayStation 4. Come al solito, tuttavia, le uscite non finiscono qui: fanno il proprio debutto anche la divertente remaster Katamari Damacy Reroll, la raccolta Serious Sam Collection e l'accattivante rhythm game Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Call of Duty: Black Ops Cold War Ultimo episodio della celebre serie sparatutto prodotta da Activision, Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4, 69,99 euro; PS5, 74,99) ci catapulta nello scenario della Guerra Fredda, all'inizio degli anni '80: un pericoloso agente segreto russo sta organizzando un attacco nucleare verso i paesi occidentali e il presidente Ronald Reagan decide di creare una task force per sventare la minaccia. Nei panni del misterioso agente "Bell", che potremo creare da zero assegnandogli non solo nome, sesso e background, ma anche tratti psicologici che andranno a determinare le sue capacità in battaglia, dovremo lavorare insieme all'esperto Russel Adler e ad alcune vecchie conoscenze dei fan di Black Ops per portare a termine il difficile incarico. Cinematografica e spettacolare come sempre, la campagna di Black Ops Cold War introduce alcune novità sul fronte strutturale, chiedendoci di raccogliere degli indizi per sbloccare missioni extra e di effettuare delle scelte narrative che andranno a influenzare l'andamento degli eventi, producendo anche finali diversi al termine della storia. Al comparto single player si affianca naturalmente l'ampia offerta a base multiplayer tipica di Call of Duty, che include in questo caso non solo un set di coinvolgenti modalità competitive, ma anche la modalità Zombie e un collegamento diretto al battle royale Warzone, oramai parte integrante dell'esperienza con le sue frenetiche partite per cento giocatori.

Mortal Kombat 11 Ultimate Lanciato in concomitanza con l'esordio di PlayStation 5, Mortal Kombat 11 Ultimate (PS4 e PS5, 59,99 euro) è l'edizione definitiva del violentissimo picchiaduro a incontri sviluppato da NetherRealm Studios, che include nativamente non solo il gioco base ma anche l'espansione Aftermath, Shao Khan e i due Kombat Pack. Parliamo insomma di un pacchetto estremamente ricco e completo, che unisce alla solidità del gameplay e alla corposità delle modalità originali anche numeri di grande spessore, con un'abbondanza di personaggi extra che includono fra gli altri Robocop, Terminator e Rambo: vere e proprie leggende tra i fan dei film d'azione di qualche decennio fa.