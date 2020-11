Red Dead Redemption Remastered spunta su Amazon: sarà annunciato ai The Game Awards?

Alcuni giocatori hanno scoperto che Amazon potrebbe aver messo in listino la Red Dead Redemption Remastered. La data di uscita è il 10 dicembre 2020, il giorno in cui si terranno i The Games Awards. Rockstar Games e Geoff Keighley stanno per caso preparando l'annuncio a sorpresa?

Da un po' di tempo di parla di una fantomatica versione rimasterizzata di Red Dead Redemption, il capolavoro di Rockstar che, nonostante la numerazione, è il seguito del bellissimo Red Dead Redemption 2.

Alcuni dataminer hanno scoperto che attraverso Google è possibile far comparire la finestra di anteprima di Amzon.com nella quale sono riportate le prime informazioni della Red Dead Redemption Remastered. Si tratterebbe di una versione rivista e corretta del gioco in arrivo su Xbox One (e quindi pensiamo anche PS4, PC e le console di nuova generazione) il 10 dicembre 2020.

Per chi non lo sapesse, si tratta del giorno nel quale ci saranno i The Game Awards, gli oscar del videogioco, una manifestazione che solitamente ospita degli annunci più o meno rilevanti legati al mondo dei videogiochi. Un annuncio con pubblicazione immediata di una simile remaster, quindi, sarebbe perfettamente in linea con lo show.

Che sia questo il caso?

Vi piacerebbe come sorpresa natalizia?