Dead Cells, aggiornamento di Natale e qualcosa di grosso in arrivo

Dead Cells continua il suo percorso di arricchimento ed espansione con un nuovo aggiornamento previsto per Natale, o comunque per dicembre 2020, a cui seguirà anche una novità più grossa che gli sviluppatori hanno solo lasciato intendere senza precisare ulteriormente.

Dopo tre milioni di copie vendute e un aggiornamento maggiore messo a disposizione la scorsa estate, dunque, Dead Cells continua a crescere anche a distanza di un paio d'anni dalla sua uscita originaria e dall'espansione The Bad Seed, anche se non sappiamo ancora di preciso cosa sia previsto per il prossimo aggiornamento.

In un post ufficiale pubblicato su Steam, il team Motion Twin ha parlato di un aggiornamento di Natale, previsto per metà dicembre circa, che porterà "un bel po' di cose", tra le quali possiamo aspettarci una nuova arma, un nuovo mob, una lore room oltre a skin e varie altre caratteristiche aggiuntive.

Oltre a queste aggiunte attraverso l'update del mese prossimo, sembra che Motion Twin abbia anche qualcos'altro in serbo per il prossimo periodo, sostenendo di avere "news più grandi" in arrivo nei prossimi mesi. Non è chiaro se queste riguardino ancora Dead Cells o un nuovo progetto da parte del team, come un possibile Dead Cells 2 o qualche altre titolo in arrivo.