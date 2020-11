I migliori 10 giochi del 2020 per il Time Magazine

La rivista Time ha pubblicato la sua lista dei 10 migliori videogiochi del 2020, con un certo anticipo rispetto alle classifiche che vengono solitamente pubblicate verso la fine dell'anno dalle testate specializzate.

Sebbene si tratti di una pubblicazione non proprio incentrata sui videogiochi, è comunque interessante vedere la selezione effettuata da una delle riviste generaliste più famose del mondo, anche perché contiene anche alcune scelte non propriamente ovvie, sebbene largamente condivise.

Al primo posto, ad esempio, troviamo Hades, ovvero il sensazione roguelike dungeon crawler di Supergiant, che effettivamente è un serio candidato a vincere diversi titoli, considerando anche come sia finalista per il miglior gioco ai Game Awards.

Non scontata anche la presenza di Marvel's Spider-Man: Miles Morales al secondo posto, la totale assenza di Demon's Souls e l'inserimento di Among Us, la cui introduzione stona alquanto essendo un gioco uscito nel 2018, anche se ovviamente la sua rilevanza risale solo a quest'anno. Vediamo dunque la top ten del Time: