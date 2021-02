Spiritfarer: nuovi contenuti per tutti il 2021, i dettagli

Spiritfarer è un interessante indie rilasciato lo scorso anno. Come molte opere simili, i giocatori pensavano che il gioco fosse per gli sviluppatori un progetto completo, con più nulla da dire. Pare invece che non sia così. Thunder Lotus Games ha infatti annunciato che nel corso del 2021 ci saranno una serie di contenuti post lancio divisi tra primavera, estate e autunno.

Durante la primavera 2021, avremo modo di accedere a un nuovo Spirito. Ci saranno nuovi contenuti per la storia di Stella. La cooperativa sarà migliorata e saranno introdotti ulteriori aggiustamenti alla "quality of life". Tutto questo però è solo l'inizio. Spiritfarer vuole rilasciare un nuovo update anche in estate 2021 che includerà, di nuovo, un nuovo spirito, oltre a nuovi edifici per la barca, nuovi collezionabili e nuove ricette. Ancora una volta il team di sviluppo si aspetta di rilasciare nuovi miglioramenti alla "quality of life" del gioco.

Come detto, Spiritfarer avrà poi un ulteriore aggiornamento in autunno 2021. In questo caso però si tratta di novità ancora più grandi e interessanti. Prima di tutto, ci saranno due nuovi spiriti, una nuova isola, nuovi edifici per la vostra barca e anche nuove risorse. Per chiudere il tutto, ci sarà anche un nuovo evento. Le novità sono molteplici come potete leggere e puntano a rendere Spiritfarer ancora più massiccio e longevo.

Vi ricordiamo che Spiritfarer è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch e Stadia. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.