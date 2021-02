PS5: Dbrand vende nuove cover nere e sfida Sony a fargli causa

La struttura bianco-nera di PS5 non è stata esattamente apprezzata. Molti appassionati avrebbero preferito una console monocromatica e, più precisamente, completamente nera, come i modelli base di PS3 e PS4. Dbrand, ora, afferma di avere la soluzione. La compagnia è nota per la creazione di skin personalizzate per gli smartphone, ma ora propone delle cover nere "Darkplate" tramite il proprio store, per trasformare PlayStation 5 in un monolite oscuro.

Non si tratta ovviamente di un prodotto ufficiale PlayStation 5, ma di un prodotto di terze parti senza licenza. Sony vorrà impedirne la vendita? Per ora non lo sappiamo, ma Dbrand si è portato avanti e ha direttamente sfidato la società nipponica a fargli causa. Tramite il sito di vendita di Dbrand è infatti possibile leggere la scritta "Fallo dai, facci causa". Inoltre, la cover nera di PS5 è creata con una texture che imita i loghi PlayStation ed è descritta come un insieme di "forme in stile PlayStation familiari-ma-legalmente-diverse".

Ovviamente si tratta di un riferimento a quanto accaduto con "PlateStation5", poi rinominato in "CustomizeMyPlates" che è stato costretto a cancellare gli ordini della sua versione delle cover nere messe in vendita lo scorso anno. La compagnia ha dovuto modificare il proprio prodotto e il proprio nome prima di poter tornare in affari.

Il prezzo per le cover nere di Dbrand per PS5 è di 49 dollari più spedizione. Sono disponibili anche coperture aggiuntive per la sezione centrale della console, anche in altre colorazioni. Chiaramente questa "sfida" a Sony è prima di tutto una trovata pubblicitaria: beh, ha funzionato.

Infine, vi segnaliamo che PS5 vende più di Xbox Series X|S, e non di poco, secondo le stime di Ampere.