Halo Wars 3 non è "nei piani" di 343 Industries, per il momento

Halo è noto soprattutto in quanto sparatutto in prima persona, ma non bisogna dimenticarsi dell'esistenza di Halo Wars, gioco strategico in tempo reale. Questo spin-off è molto apprezzato, soprattutto il secondo capitolo. Ci sarà mai un Halo Wars 3? Forse sì, ma per il momento non è nei piani di 343 Industries.

John Junyszek di 343 Industries ha infatti affermato che la compagnia "non ha attualmente piani per ulteriori contenuti per Halo Wars 2, inclusi update, patch di bilanciamento, rilascio su nuove piattaforme o un nuovo gioco della serie. Comunque, continueremo a monitorare il gioco per assicurarci che tutto funzioni come dovrebbe." Come potete leggere, Halo Wars 3 ufficialmente non è in sviluppo e non vi sono piani a riguardo.

John Junyszek continua poi affermando: "Sì, ho usato la parola "attualmente" perché è la verità: in data odierna non ci sono piani per riprendere i lavori su Halo Wars 2 e non stiamo lavorando a un nuovo gioco della serie. Ma non diremo in modo specifico che non esiste alcuna possibilità che ciò accada, perché non sappiamo cosa accadrà in futuro." Come sempre in questi casi, il team non ha quindi completamente abbandonato l'IP o un possibile Halo Wars 3, ma semplicemente dichiara che non è in alcun modo una loro priorità.

Perché Halo Wars 3 non interessa a 343 Industries? Per il momento il team è al lavoro su Halo Infinite e non gli mancano idee e ispirazioni per la Master Chief Collection. 343 Industries non ha ovvero il tempo e le risorse per dedicarsi anche a un progetto di tal tipo.

