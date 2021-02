Justice League: teaser trailer svela Superman con costume nero e non solo

Zack Snyder, tramite il proprio profilo Twitter, ha rilasciato un nuovo teaser trailer di Justice League, o per meglio dire della nuova versione del lungometraggio dedicato ai super eroi DC. Un nuovo trailer completo arriverà il 14 febbraio, ma nel frattempo possiamo goderci questo breve filmato che mostra, tra le varie, Superman con costume nero.

Il teaser trailer di Zack Snyder mostra varie scene di Justice League: possiamo vedere Steppenwolf che colpisce il terreno con la propria arma, creando un enorme simbolo Omega, poi abbiamo Wonder Woman che colpisce un nemico con la spada, vediamo la Batmobile che sfreccia tra le strade e, infine, Superman con costume nero che usa la sua vista laser. Di certo si tratta di un filmato abbastanza epico.

Justice League Snyder Cut sembra essere un film di proporzioni epiche: durerà ben quattro ore, infatti. Includerà nuove sequenze della timeline "Knightmare", un futuro distopico nel quale Darkseid ha conquistato la Terra. Sappiamo inoltre che il film includerà il Joker di Jared Leto con un nuovo look.

Le novità sembrano essere moltissime, considerando che sono attesi 150 minuti di contenuti mai visti all'interno di Justice League. Il lungometraggio sarà disponibile su HBO Max a partire dal 18 marzo 2021. Il servizio arriverà anche in Europa, ma non subito in Italia.