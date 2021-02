Zack Snyder's Justice League, ecco il Joker di Jared Leto: prime foto ufficiali

Il nuovo Joker di Jared Leto che troveremo in Zack Snyder's Justice League ha finalmente un volto, rivelato dalle prime foto ufficiali pubblicate su Variety.

Le sensazioni scaturite dal teaser di Zack Snyder sul nuovo look del Joker trovano dunque una conferma: il personaggio è molto diverso da quello che abbiamo visto in Suicide Squad.

Sebbene la nemesi di Batman non fosse originariamente presente nel plot di Justice League, il regista ha voluto utilizzare il personaggio quando HBO Max gli ha consentito di concretizzare la propria visione della Snyder's Cut.

Seguono possibili spoiler su Zack Snyder's Justice League

Sembra peraltro che il ruolo di Joker nel film, in uscita sulla piattaforma HBO Max il 18 marzo, sia in qualche modo simile a quello visto in Batman: Arkham Knight.

Il personaggio di Jared Leto comparirà in sogno a Bruce Wayne, rivelandogli quale sarà il futuro del mondo laddove lui e i suoi compagni non dovessero riuscire a fermare la venuta di Darkseid.