Crash Bandicoot 4 su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch ha una data di uscita

Crash Bandicoot 4: It's About Time ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, dopo il suo lancio avvenuto su PS4 e Xbox One, con arrivo fissato per il 12 marzo 2021 sulle nuove piattaforme.

Activision ha inoltre annunciato una versione PC del gioco, che verrà messa a disposizione sullo store di Battle.net in seguito nel corso del 2021 ma ancora senza una data di uscita precisa. La versione next gen di Crash Bandicoot 4: It's About Time su PS5 e Xbox Series X avrà risoluzione a 4K nativa e 60 frame al secondo, mentre la versione Xbox Series S arriverà a 4K in upscale, a quanto pare.

Su PS5 e Xbox Series X|S, inoltre, il gioco conterà su caricamenti molto più veloci grazie all'utilizzo dei nuovi SSD, oltre all'applicazione dell'audio 3D. Per quanto riguarda PS5, Crash Bandicoot 4: It's About Time sfrutterà poi le caratteristiche del DualSense per quanto riguarda feedback aptico e grilletti adattivi.

L'upgrade alle versioni next gen sarà gratis per coloro che possiedono già il gioco su PS4 o Xbox One, passando rispettivamente a PS5 o Xbox Series X e Series S (tranne in Giappone, a quanto pare). Per quanto riguarda i prezzi, in USA le versioni PS5 e Xbox Series X|S costeranno 59,99 dollari, mentre le versioni Nintendo Switch e PC costeranno 39,99 dollari, in attesa di conferme sui prezzi in euro.

Le nuove versioni sono sempre sviluppate da Toys for Bob, responsabile anche dell'edizione originale. Per saperne di più sul gioco potete leggere la recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time, nel frattempo restiamo in attesa di eventuali notizie anche su Crash 5.