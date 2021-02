We Were Here è disponibile gratis su PS4, un'avventura cooperativa

We Were Here non è forse uno dei titoli più in vista, ma si tratta di un gioco molto interessante ed è disponibile gratis su PS4 da oggi, con i capitoli successivi in arrivo nei prossimi giorni a partire dal 23 febbraio 2021.

Disponibile già da tempo su PC e distribuito gratuitamente anche su Xbox One con i Games with Gold di settembre 2019, We Were Here è un gioco veramente particolare: un'avventura in stile puzzle cooperativo che è partito com un vero e proprio esperimento, derivato da un progetto di un gruppo di studenti della Rotterdam University of Applied Sciences.

Iniziato come una sorta di esperimento comunicativo sociale, il titolo si è poi evoluto in un vero e proprio prodotto videoludico da parte del team olandese Total Mayhem ma ha mantenuto le sue caratteristiche peculiari che lo rendono davvero unico. Alla fine è diventato un'avventura cooperativa, incentrata sull'interazione tra due giocatori. Chiusi dentro a un misterioso castello disperso tra i ghiacci, i due giocatori devono collaborare per riuscire a salvarsi attraverso un sistema di multiplayer asimmetrico, tenendosi in contatto costante con un walkie-talkie ma senza entrare mai in contatto diretto e aiutandosi esclusivamente attraverso la comunicazione.

In questo modo, devono aiutarsi a risolvere i vari enigmi e puzzle che si trovano all'interno del grande maniero di Castle Rock, entrando nei suoi meandri e scoprendo, nel frattempo, i suoi oscuri segreti. Il principio di base può essere simile a quello di Keep Talking and Nobody Explodes, per fare un esempio, ma We Were Here è molto più strutturato come gioco d'avventura, con enigmi più complessi e un'interazione diversa e più equamente collaborativa per entrambi i giocatori.

I seguito, ovvero We Were Here Too e We Were Here Together, saranno disponibili separatamente o in bundle con We Were Here a partire dal 23 febbraio.