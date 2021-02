Halo e Tesla potrebbero collaborare in futuro per Cybertruck, per Aaron Greenberg

Nei giorni scorsi vi abbiamo detto di come Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, oltre che fondatore di Tesla, abbia tradito il PC con una console solo per giocare a Halo. In risposta a questa affermazione, Aaron Greenberg, uomo marketing di Xbox, ha detto che sarebbe bello se tra Halo e Tesla ci fosse in futuro una collaborazione per il Cybertruck, la macchina ispirata ai Warthog.

Andiamo con ordine. Diversi mesi fa il vulcanico Elon Musk ha presentato il Tesla Cybertruck un veicolo ispirato ai Warthog di Halo. L'amore del miliardario sudafricano per Halo è stato ribadito in queste ore, quando Elon Musk ha detto che Halo è l'unico gioco che abbia mai giocato su console. A questo punto Greenberg ha preso la palla al balzo e ha proposto quello che sarebbe un suo sogno, ovvero una collaborazione tra Tesla e Halo. Collaborazione che può avvenire solo con l'appoggio dei fan.

"Ho come l'impressione che una collaborazione Tesla x Halo debba avvenire prima o poi," ha scritto su Twitter l'uomo Xbox. Che poi ha aggiunto: "Per essere chiari, questa collaborazione sarebbe un sogno per me e per molti fan che conosco. Per questo, se vi piace l'idea, ditelo e magari qualcosa potrà succedere in futuro, chi lo sa!?"

L'impressione che si ha, quindi, è che qualcosa stia per avvenire, ma ovviamente è troppo presto sia per annunciare qualcosa. Magari in concomitanza con il lancio di Halo Infinite. In questi giorni l'ultimo capitolo della serie è tornato a far parlare di sé. Per un insider Halo Infinite sarà il più grande episodio di sempre.